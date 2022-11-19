Sarıyer'de polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar; drone kamerasına yakalandılar

SARIYER'de, daha önce ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Sürücü değişikliğini drone kamerasından tespit eden polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 7 bin 544 lira ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı. Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi.

7 BİN 544 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca ilçe genelinde yapılan denetimlerde, bir kişiye indirme bindirme kuralına uymamaktan 196 lira, bir kişiye kask kullanmamaktan 196 lira, bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan 196 lira ve 6 kişiye levhalara uymamaktan toplam bin 176 lira, ceza kesildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda toplamda 9 bin 112 lira cezai işlem uygulandı.