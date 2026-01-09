Haberler

Sarıyer'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı

Güncelleme:
Sarıyer'deki bir motosiklet tamirhanesinde başlayan yangında iş yeri sahibi hafif yaralandı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sarıyer'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi hafif yaralandı.

Pınar Mahallesi Bahadır Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı, binanın üst katları da yoğun dumanla doldu.

Durumu fark eden apartman sakinleri binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tamirhanenin yandığını gören iş yeri sahibi, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş yeri sahibine ambulansta müdahale etti.

Yangında iş yeri ile içinde bulunan 3 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
