Sarıyer'de market otoparkında otomobil, çalıştırılmak istendiği sırada alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bir marketin otoparkında sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. Diğer sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan olmadı.
SARIYER'de marketin otoparkında bulunan otomobil, sürücüsünün aracı çalıştırmak istediği sırada alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, diğer sürücülerin alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın, saat 17.45 sıralarında İstinye Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında çıktı. Alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan Nimet Y., 34 YA 0004 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Otoparktaki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının söndürülememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde soğutma çalışması yapıldı. Yaralananın olmadığı yangında, diğer sürücülerin müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.