Sarıyer'de maganda gelin
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SARIYER'de düğün konvoyunda gelin, aracın açılır tavanından çıkarak silahla havaya ateş etti.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunda aracın açılır tavanından çıkan gelin kurusıkı olup olmadığı bilinmeyen bir tabanca ile havaya ateş etti. O anlar trafikteki vatandaşların tepkisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel