Sarıyer'de maganda gelin Güncel Haberler SARIYER'de düğün konvoyunda gelin, aracın açılır tavanından çıkarak silahla havaya ateş etti. SARIYER'de düğün konvoyunda gelin, aracın açılır tavanından çıkarak silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunda aracın açılır tavanından çıkan gelin kurusıkı olup olmadığı bilinmeyen bir tabanca ile havaya ateş etti. O anlar trafikteki vatandaşların tepkisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sarıyer Güncel Haberler

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