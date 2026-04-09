Haberler

Sarıyer'de kız yurdunun çamaşırhanesine giren şüpheli yakalandı / Ek bilgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir üniversitenin kız öğrenci yurduna izinsiz giren M.K., güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

SARIYER'de üniversitenin kız öğrenci yurdunun çamaşırhanesine giren M.K. (28), güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi. Gözaltına alınan şüphelinin M.K. olduğu öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu ve hakkında kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin yurda nasıl girdiği bilinmezken polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı

Yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

Konserden çıktı markete koştu! Borç defterini tek kalemde sildi
Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi

Sen mi gideceksin ben mi! Ankara'daki zirve Avrupa ülkesini karıştırdı
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın

Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı