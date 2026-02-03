Sarıyer'de Karaya Oturan 100 Metrelik Geminin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

SARIYER'de karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı 'Razouk' isimli geminin kurtarma çalışmaları için planlamaların sürdüğü öğrenildi. Kurtarma ekiplerinin sahilde ki bekleyişi sürerken gemi havadan görüntülendi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında 1 Şubat gece saatlerinde karaya oturdu. Dalgaların etkisiyle kıyıya yaklaştığı görülen Kargo gemisinin herhangi bir yük taşımadığı belirtildi. Geminin kurtarma çalışmalarının başlanması için bağlı olduğu şirket ile sigorta yetkilileri arasında görüşmelerinin sürdüğü ve hava koşullarının iyileşmesinin ardından geminin kurtarılması için planlamanın sürdüğü öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürerken son durum havadan görüntülendi.