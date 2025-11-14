Sarıyer'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

SARIYER'de Asuman K. (47) yönetimindeki cip iddiaya göre şeridinden çıkarak Yasin Ç.'nin (52) kullandığı beton dökme kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan Ali Osman U. (25) dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 12.45 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asuman K.'nin kullandığı 34 NHU 816 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Yasin Ç. idaresindeki 34 AF 6922 plakalı beton dökme kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Yasin Ç., yan koltuktaki Ali Osman U. ve elektrikli cip sürücüsü Asuman K. yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, şoför bölümünde sıkışan Yasin Ç.'yi kurtardı. Çalışmaların ardından Yasin Ç. ve Ali Osman U. ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Asuman K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak rapor tuttu. İncelemenin ardından hasarlı araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.