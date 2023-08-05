Sarıyer'de İnşaat Alanında Çökme Meydana Geldi

Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. İnşaat alanının istinat duvarı çöktü ve çevredeki binalarda korku yaşandı. Deprem olduğunu zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine yetkililer geldi ve incelemeler sürüyor.

Olay, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

"EVE NASIL GİDECEĞİZ?"