Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı, 25 yolcu tahliye edildi

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı, 25 yolcu tahliye edildi
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Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı, 25 yolcu tahliye edildi
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SARIYER'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Yaklaşık 25 yolcunun tahliye edildiği otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Yaklaşık 25 yolcunun tahliye edildiği otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Demir yığınına dönen otobüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

YANGIN OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA ÇIKTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Tarabya Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 25 yolcuyla seyreden şoför Özcan Kılıç'ın (35) kullandığı 29D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün motorunda yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden şoför Kılıç, otobüsü durdurarak yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın bir anda otobüsü sardı.

25 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları yapılırken polis yangınla inceleme başlattı. Öte yandan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoför Özcan Kılıç'ın poliste iki kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkedidelisi:

Bu kaçıncı yangın, sürekli arıza verip trafiği tıkayan İETT ıtobüsleri, bıktık artık

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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

buna adım kadar eminimki akpkkmhplileri yaptırmıştır bunu.

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