Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu
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Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ferahevler Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan tek katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Arife Karakum - Güncel