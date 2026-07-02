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Sarıyer'de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı; kaza kamerada

Sarıyer'de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı; kaza kamerada
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Sarıyer'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Doğal gaz ve su hattı zarar gördü.

SARIYER'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar görmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 aracın hasar gördüğü kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen 34 HSK 253 plakalı cip, önce park halindeki bir araca çarptı. Kontrolden çıkan cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki 3 araca daha çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar görmesi nedeniyle dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'KİMSEYE BİŞEY OLMAMASI MUCİZE'

Aracı hasar gören Yunus Öztürk, "Çok hızlı geliyordu. Önce beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı, ayağı gazdaymış. Fren yapmadı. Beyaz aracı kenara atınca oda geldi benim aracıma vurdu. Ayağı hala gazdaydı, balıkçı dükkanına vurduktan sonra su borusuna vurdu. Ucuz atlattık. Kimseye bir şey olmaması mucize gibi bir şey oldu. Burada sürekli kaza oluyor. Bu kazaların önüne geçmek için oraya büyük bir set istiyoruz"

'PANİK YAPIP, FREN YERİNE GAZA BASTI'

Balık restoranının sahibi, "Her zamanki gibi biz dükkanımızda hazırlık yapıyorduk. Cip, yukarıdan çok hızlı geliyordu. Buradaki araca çarptı. Ondan sonra da panik yapıp, fren yerine gaza bastı. Sonra doğal gaz ve su tesisatına çarptı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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