Sarıyer'de Uyuşturucu Yetiştirilen Evde Baskın: Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

SARIYER'de polis ekipleri bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu yetiştirmek için sera sistemi kurulduğunu ortaya çıkardı. Aramalarda 2 kök kenevirle, LED aydınlatmalar, fanlar, termal kabin ve nemlendirme cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Çağdaş A.'nın (43), polise verdiği ilk ifadede satıcı olmadığını, kullanıcı olduğu için uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Eve baskın anı kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir yaptığı çalışmalarda bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRME DÜZENEĞİ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda saksılar içerisinde 2 kök keneviri bulundu. Polis ekipleri aramalarda kenevirlerin yetiştirilmesi amacıyla kurulduğu değerlendirilen 1 termal kabin, 1 dijital termometre, 3 LED aydınlatma, 2 fan, 1 nemlendirme cihazı ve 2 bitki takviye ilacı ele geçirdi. Evdeki düzenek nedeniyle adresin uyuşturucu serasına çevrildiği değerlendirildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

'SATICI DEĞİLİM'

Aramalarda ele geçirilenlere el konulurken ev sahibi Mehmet Çağdaş A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu satıcısı olmadığını, uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi. Mehmet Çağdaş A.'nın poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu da belirlendi. Mehmet Çağdaş A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
