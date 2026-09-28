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Sarıyer'de ev ve araca yapılan operasyonda 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi

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Sarıyer'de ev ve araca yapılan operasyonda 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi
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Sarıyer'de bir ev ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu S.G. gözaltına alındı, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

SARIYER'de bir ev ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Sarıyer'de bir ev ve araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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