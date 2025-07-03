Sarıyer'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sarıyer'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
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Sarıyer Yeniköy İskelesi açıklarında bulunan hareketsiz erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

SARIYER'DE denizde erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıyer Yeniköy İskelesi açıklarında denizde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde denizdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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