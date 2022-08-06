Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı

Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı

Sarıyer'de trafikte tartıştığı taksiciyi durdurmak için aracın kaputuna çıkan motorcu, yaklaşık 400 metre bu şekilde yolculuk yaptı.

 - Güncelleme:

Sarıyer'de trafikte tartıştığı taksiciyi durdurmak için aracın kaputuna çıkan motorcu, yaklaşık 400 metre bu şekilde yolculuk yaptı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 34 FBD 830 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tunay Çağla, aracının camından elini dışarı çıkardığını iddia ettiği 34 TDF 12 plakalı taksi şoförü Yasin Şat'ı, motorcuları tehlikeye düşürebileceği konusunda uyardı.

Bu yüzden çıkan tartışmada, aralarında arbede yaşanan Çağla ile Şat'ı trafikteki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine polis ekibi çağırmak istediğini söylemesinin ardından Şat'ın taksiyle hareket ettiğini gören Çağla, kaputa çıkarak yaklaşık 400 metre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı.

Trafik yoğunlaşınca kaputtaki yolculuğuna son veren Çağla, şikayetçi oldu.

Polis merkezine yapılan müracaat sonrası Yasin Şat ile olay günü araçta bulunan Soner Şat, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Büyükdere Sarıyer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title