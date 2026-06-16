Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahla saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gelen E.T, kafeteryada oturan B.A'ya yaklaşarak bacağına silahla ateş etti.

Yaralanan B.A, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüpheli E.T, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.