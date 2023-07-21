Sarıyer'de Ahşap Köşk Alev Alev Yandı

Büyükdere Mahallesi Çoban Kızı Sokak'ta saat 14.00'te meydana gelen olayda, boş olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap köşkün son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, alevler yan taraftaki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu, ahşap köşkün 2 katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen 4 katlı binanın duvarında da büyük çapta hasar oluştu. 1900'lü yılların başında inşa edildiği öğrenilen ahşap köşkün 3 yıldır boş olduğu ve sahibi tarafından satışa çıkarıldığı öğrenildi.

YAN TARAFTAKİ BİNADA OTURANLAR TATİLDEYMİŞ

BURALARIN KORUNMASI LAZIM