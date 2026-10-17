Sarıyer'de Ahmet Derin'in selde sürüklenen aracı cep telefonu görüntüsüne yansıdı

Sarıyer'de Ahmet Derin'in selde sürüklenen aracı cep telefonu görüntüsüne yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de 14 Ekim'de etkili olan sağanak sonrası kaybolan Ahmet Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Derin ile Haşim Ciritoğulları'nı bulmak için Ayazağa Deresi'nde AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının akıntıyla sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Selin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntülerde, aracın sel sularında sürüklendiği görüldü. Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları'nı (55) arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendilerinden haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
ARACININ SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmaları devam ederken, Ahmet Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Selin yaşandığı ilk gün çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.
Afad ve polis ekiplerinin Ayazağa Deresi'nde kayıpları bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.