Sarıoğlan ilçesinde yol çizgileri yenileniyor
Sarıoğlan ilçesinde bulvar ve caddelerdeki yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ilçenin ana arterlerinde 12 kilometreye ulaşan yollarda çizgiler yenileniyor. Karayolları Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Sarıoğlan ilçesinde bulvar ve caddelerdeki yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında ilçenin ana arterlerinde 12 kilometreye ulaşan yollarda çizgiler yenileniyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.