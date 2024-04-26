Sarıoğlan'da "Minik Eller Büyük Hayaller" etkinliği düzenlendi
Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ile Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, "Minik Eller Büyük Hayaller" temasıyla çocukları buluşturdu.
Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ile Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, "Minik Eller Büyük Hayaller" temasıyla çocukları buluşturdu.
Etkinlik kapsamında okullarda ok atışı, mısır deliği oyunu, tel kırma sanatı, kitap ayracı yapımı gibi aktiviteler gerçekleştirildi.
Öğrenciler hatıra fotoğrafı da çektirdi.