Sarıoğlan'da 5 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi

Sarıoğlan'da 5 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi
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Kayseri'nin Sarıoğlan İlçe Müftülüğü, muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram etti. Etkinlikte yaz Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Sarıoğlan Şubesi Kadın Kollarınca hazırlanan aşure, yaz Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlara ikram edildi.

Kaymakam Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan tarafından dua edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı etkinlik, ilçe halkı tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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