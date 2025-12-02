Haberler

Sarıkeçili Yörüklerin Zorlu Yolculuğu Devam Ediyor

Sarıkeçili Yörüklerin Zorlu Yolculuğu Devam Ediyor
Güncelleme:
Mersin'den başlayarak kış yurduna göç eden Sarıkeçili Yörükler, develeri ve keçileriyle yaklaşık 1 aydır yolda. Geleneklerini sürdüren Yörükler, zorlu koşullara rağmen yaz aylarını geçirirken, yerleşik hayata geçiş konusunda endişeleri var.

YAZ aylarını 'yaz yurdu' adını verdikleri İç Anadolu Bölgesi'nde geçiren konargöçer Sarıkeçili Yörüklerin, yaklaşık 1 ay önce başladıkları develi yolculuğu sürüyor. Kışın gelmesiyle Akdeniz sahilindeki kış yurduna göçün, Mersin'in Aydıncık ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp Konya'da Toros Dağları eteklerinde develeri ve keçileriyle konargöçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, yaz ayını ormanda, hayvanlarını besleyerek geçiriyor, Havaların soğumasıyla birlikte konakladıkları Konya'nın güneyinde yer alan Hadim ilçesinden hareket eden Sarıkeçili Yörükleri, Mersin'e doğru yola çıktı. Dağlık alanlarından deve ve keçileriyle birlikte zorlu yolculuklarını sürdüren Yörüklerin Akdeniz sahilindeki kış yurduna göçü, Mersin'in Aydıncık ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

ATALARIN GELENEKLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

23 deve ve yaklaşık 600 keçiyle zorlu yolculuklarını sürdüren Yörüklerden 10 çocuk annesi Ayşe Kuş, atalarının geleneklerini sürdürdüklerini söyledi. 10 çocuğunu dağda dünyaya getirdiğini belirten Ayşe Kuş, zaman zaman yerleşik bir hayata geçmek istediklerini belirterek, "Yerleşik hayata geçersek deve ve keçiler ne olacak, geçimimizi nasıl sağlayacağız diye düşünüyoruz. Atadan gördüğümüz geleneklerimizle hayatımızı sürdürüyoruz" dedi.

Son Yörüklerden Fatoş Kuş da yaklaşık 200 aile birlikte yazları Toros Dağları'nda kışları ise Aydıncık ilçesinde geçirerek geleneklerini sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

