Sarıkamış'ta Ekoturizm Alanı rengarenk çiçeklere büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Ekoturizm alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Yağmurların ardından alanda açan kırmızı, sarı laleler, sarı ve mor çiçekler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Keklik Vadisi'ni herkesin görmesi gerektiğini belirten Çelik, "Keklik Vadisi Ekoturizm alanındayız, rengarenk çiçekler, sarı, kırmızı laleler adeta bir renk cümbüşü, herkesi bu doğayla tanışmaya davet ediyorum." dedi.