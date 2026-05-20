Haberler

Kars'ta bilim fuarında öğrenciler, proje çalışmalarını sergiledi

Kars'ta bilim fuarında öğrenciler, proje çalışmalarını sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TÜBİTAK destekli 4006-A Bilim Fuarı, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fuarda sağlık, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında birçok stant yer alırken, öğrencilerin projeleri büyük ilgi gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006-A Bilim Fuarı, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Okul salonunda yapılan programda, ilk yardım uygulamalarının tanıtıldığı sağlık standı, ısı ile çalışan maket gemi projesi, tarihi ve kültürel yapılara ait maket çalışmaları, mikroskop incelemeleri, geleneksel ebru sanatı çalışmaları gibi birçok farklı stant yer aldı.

Öğrencilerin hazırladığı proje ve etkinliklere ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuar, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılmasına da katkı sunuyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Program, Kars'ı tanıtan video ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş 'ağabeyim beni istismar ediyor' deyince kovdular

Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi

Dün gecenin en çok konuşulan olayı! Elindekilere dikkat
Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

İlçeye gelip gram gram altın buluyorlar! İşte bir günlük kazançları
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti