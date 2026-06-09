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Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kars-Erzurum kara yolu Alisofu köyü mevkisinde etkili olan dolu nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi, çevre beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kars-Erzurum kara yolu Alisofu köyü mevkisinde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Çevreyi beyeza bürüyen şiddetli dolu nedeniyle bazı araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Vatandaşlardan Bülent Yıldırım, AA muhabirine, havanın birden karardığını belirterek, "Alisofu bölgesinde yağmurun ardından yağan dolu her tarafı beyaza bürüdü. İnşallah ekili alanlara zarar vermemiştir, bizde doluya yakalandık." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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