Sarıkamış'ta sağanak, Cumhuriyet Mahallesi'nde bina önlerinde gölet oluşturdu

Sarıkamış'ta sağanak, Cumhuriyet Mahallesi'nde bina önlerinde gölet oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayıp sabah etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı binaların önünde göletler oluşurken sürücüler kontrollü ilerledi, yüksek kesimlerde ve ormanlık alanda sis etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve sis etkili oldu.
Gece aralıklarla başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı binaların önünde göletler oluştu.
Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi.
Sağanağın ardından yüksek kesimlerde, ormanlık alanda sis oluştu.
Kaynak: AA