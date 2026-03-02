Haberler

Sarıkamış'ta "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi

Sarıkamış'ta 'Cami çocuk buluşması' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Sarıkamış Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ilahiler söyledi, oyunlar ve yarışmalar yapıldı. İlçe Müftüsü Muhammet Divani, etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Sarıkamış İlçe Müftülüğünce ramazan şenlikleri kapsamında "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, din görevlileri ve çocuklar katıldı.

Oyun, yarışma ve gösterilerin yapıldığı etkinlikte, çocuklar hep birlikte ilahiler söyledi.

Müftü Muhammet Divani, çocuklar için sosyal, kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek, "Camilerimiz çocuklarımızın sesi ve neşesiyle şenleniyor. Hacivat, Karagöz oyunu ile çocuklarımıza unutulmaz anılar yaşatılıyor. Cami sevgisini gönüllerine nakşediyoruz." dedi.

