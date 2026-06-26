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Kars'ta "Mısralarda ıslanırken öğretmen" adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğretmenler, usta şairlerin şiirlerini ve türküleri seslendirdi. Kaymakam Aslantatar, kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, öğretmenler tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Yayıklı Atatürk Ortaokulu Müdürü Ümran Ekinci koordinesinde ilçe merkezinde görev yapan yaklaşık 25 öğretmen, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda "Mısralarda ıslanırken öğretmen" adlı şiir dinletisinin ikincisi gerçekleştirdi.

Nazım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Sebahattin Ali, Hasan Ali Yücel,Erdem Beyazıt,Edip Cansever, gibi usta şairlerin şiirlerini seslendiren öğretmenler, Türk halk müziğinden türkülerle de dinleyicilere dinleti sundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyatın zarif dili ve müziğin sıcak ezgileri katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kültürel faaliyetlerin toplumda sanat bilincini artırması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bence çok güzel bir gece oldu, herkes keyif aldı. Bu tür etkinliklere velilerimizi, öğrencilerimizi de katalım. Yeni büyük bir salonumuz yapıldı. Burada sadece öğrencilerimiz, velilerimize bir etkinlik yapmamız lazım diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz olmasaydı biz burada olmayacaktık. Ben canı gönülden söylüyorum öğretmenlik hakikaten çok kutsal bir meslek." dedi.

Aslantatar, dinletinin düzenlenmesinde öncülük eden Sarıkamış Yayıklı Ortaokulu Müdürü Ümran Ekinci'ye, emek ve katkılarından dolayı plaket verdi.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Şuayip Sakallı, Hakim Resul Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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