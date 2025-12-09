Haberler

Sarıkamış'ta yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete girdi

Sarıkamış'ta yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete alındı. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, bu projenin ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşıladığını belirtti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete alındı.

Sarıkamış Belediyesi Şehir Mezarlığı girişinde bir yıl önce yapımına başlanan morg ve gasilhane hizmet vermeye başladı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birinin giderildiğini söyledi.

Sarıkamış halkına söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Kılıç, "İlçe halkımızın en hüzünlü günlerinde yanlarında olabilmek, acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen iş insanı Murat Turut'a, ayrıca katkı sunan Sinan Ejder'e, ilçem adına teşekkür ediyorum. Sarıkamış halkının destekleriyle, bizlerde ekibimizle birlikte, gece gündüz ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

200 metrekare üzerindeki gasilhane içerisinde bay, bayan gasilhane, morg, kefen odası, personel odası, bekleme yeri ve çay ocağıyla depo bulunuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title