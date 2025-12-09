Sarıkamış'ta yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete girdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yapımı tamamlanan morg ve gasilhane hizmete alındı.

Sarıkamış Belediyesi Şehir Mezarlığı girişinde bir yıl önce yapımına başlanan morg ve gasilhane hizmet vermeye başladı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birinin giderildiğini söyledi.

Sarıkamış halkına söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Kılıç, "İlçe halkımızın en hüzünlü günlerinde yanlarında olabilmek, acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen iş insanı Murat Turut'a, ayrıca katkı sunan Sinan Ejder'e, ilçem adına teşekkür ediyorum. Sarıkamış halkının destekleriyle, bizlerde ekibimizle birlikte, gece gündüz ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

200 metrekare üzerindeki gasilhane içerisinde bay, bayan gasilhane, morg, kefen odası, personel odası, bekleme yeri ve çay ocağıyla depo bulunuyor.