Haberler

Sarıkamış'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilere belge verildi

Sarıkamış'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilere belge verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen etkinlikte, kursiyerler Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi söyledi. Programda, kursiyerlere belge ve hediyeler verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen kursiyerler için etkinlik düzenlendi.

İlçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erenler Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumasına geçmesi nedeniyle, İbrahim Ateş Diyanet Gençlik Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Müftüsü Muhammed Divani, kurs öğretmenleri, veliler ve minik kursiyerlerin katıldığı programda kursiyerler, Kur'an-ı Kerim ve ezberledikleri duaları okuduktan sonra toplu olarak ilahi söyledi.

Kaymakamı Aslantatar, yaptığı konuşmada, her şeyin başında Kur'an ahlakının geldiğini belirterek, "Ben inanıyorum ki bu çocukların geleceği inşallah pürü pak olacak. Sizlere hayırlı evlat olacaklarını düşünüyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Allah sizin gibi ailelerden de razı olsun." dedi.

Program, öğrencilere belge ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret