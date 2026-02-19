Sarıkamış'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilere belge verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen kursiyerler için etkinlik düzenlendi.

İlçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erenler Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumasına geçmesi nedeniyle, İbrahim Ateş Diyanet Gençlik Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Müftüsü Muhammed Divani, kurs öğretmenleri, veliler ve minik kursiyerlerin katıldığı programda kursiyerler, Kur'an-ı Kerim ve ezberledikleri duaları okuduktan sonra toplu olarak ilahi söyledi.

Kaymakamı Aslantatar, yaptığı konuşmada, her şeyin başında Kur'an ahlakının geldiğini belirterek, "Ben inanıyorum ki bu çocukların geleceği inşallah pürü pak olacak. Sizlere hayırlı evlat olacaklarını düşünüyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Allah sizin gibi ailelerden de razı olsun." dedi.

Program, öğrencilere belge ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.