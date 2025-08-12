Sarıkamış'ta Köy İçi Yollara Kilit Parke Taşı Yapımı Başladı

Sarıkamış ilçesinde, köylere hizmet götürme birliği kapsamında köy içi yolların kilit parke taşla döşenmesine başlandı. Kaymakam Enis Aslantatar, çalışmalarla köylerin sorunlarını çözmeye devam ettiklerini belirtti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köy içi yollarda kilit parke taşı yapımı başladı.

Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) kapsamında ilçeye bağlı köylerin köy içi yolları kilit parke taşla döşeniyor.

Yapımı tamamlanan Yayıklı, Yenigazi, Alisofu ve Mescitli köyünde Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Özel İdare Müdürü Doğan İşçi ve İl Genel Meclisi üyesi Sergülen Sade, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aslantatar, imkanlar dahilinde köylerdeki sorunları bir bir çözdüklerini, diğer 11 köyde kilit-parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
