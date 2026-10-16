Sarıkamış'ta kızıl sincaplar kış için kozalak ve tohum topluyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, soğuk kış günlerinde besin sıkıntısı çekmemek için kozalak ve tohumları toplayarak kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, yaban domuzu, vaşak ve kızıl sincap gibi çok sayıda yaban hayvanına barınma ve beslenme imkanı sunuyor.

Kızıl sincapların, kozalak kemirerek ağaç kabukları ve tohumlarla beslenmesi ve bunları farklı alanlara taşıması kamerayla görüntülendi.

???????KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kızıl sincapların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Çoban, kış öncesi yaban hayvanlarının enerji depolamaya başladıklarını belirterek, "Sincaplar, buldukları bütün tohumları kışın daha rahat ulaşabildikleri yerlere yerleştirerek ara ara bunlarla beslenip zorlu kış şartlarını geçirecekler." dedi.

Kaynak: AA