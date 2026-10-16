Haberler

Sarıkamış'ta kızıl sincaplar kış için kozalak ve tohum topluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, kış için kozalak ve tohum toplayarak besin depoluyor. Kış uykusuna hazırlanan sincapların tohumları farklı alanlara taşıması kamerayla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, soğuk kış günlerinde besin sıkıntısı çekmemek için kozalak ve tohumları toplayarak kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, yaban domuzu, vaşak ve kızıl sincap gibi çok sayıda yaban hayvanına barınma ve beslenme imkanı sunuyor.

Kızıl sincapların, kozalak kemirerek ağaç kabukları ve tohumlarla beslenmesi ve bunları farklı alanlara taşıması kamerayla görüntülendi.

???????KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kızıl sincapların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Çoban, kış öncesi yaban hayvanlarının enerji depolamaya başladıklarını belirterek, "Sincaplar, buldukları bütün tohumları kışın daha rahat ulaşabildikleri yerlere yerleştirerek ara ara bunlarla beslenip zorlu kış şartlarını geçirecekler." dedi.

Kaynak: AA
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama