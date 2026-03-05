Haberler

Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi
Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 2 bin 150 rakımlı bu bölgede yaban hayatı için uygun ortam sağlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış, kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeyi çevreleyen 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan, 2 bin 600 rakımlı Ağbaba ve Soğanlı dağları beyaza büründü.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanları, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
