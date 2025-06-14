Sarıkamış'ta Dolu Yağışı Tarımı ve Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, havanın soğumasıyla doluya dönüştü. Dolu, kısa sürede ekili alanlara zarar vererek hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Sarıkamış'ta etkili olan sağanak yağmur, havanın soğumasıyla doluya dönüştü, kısa sürede erkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur caddeleri göle dönüştürürken, havanın soğumasıyla birlikte yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış'ta etkili olan dolu ekili alanlara da zarar verdi. Hava sıcaklığının kısa sürede 10 derece düştüğü ilçede dolu sağanak yağmur ve dolu aralıklara etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - Güncel
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