Kars'ta yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yiyecek bırakıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde din görevlileri, karla kaplı 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk bölgesine buğday, ekmek ve kemik gibi yiyecekler bıraktı.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkamış Şubesi personeli, merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk bölgesine geldi. Buraya araçlarla getirilen buğday, ekmek ve kemikler karla kaplı doğanın uygun yerlerine bırakıldı.

Sarıkamış Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, hava sıcaklığının ormanlık alanlarda sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki canlılar için anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Divani, şunları kaydetti:

"İlçe Müftülüğümüz öncülüğünde, fırınlarımızdan, çiftçilerimizden ve kasaplarımızdan temin edilen kemik, ekmek, buğday, personel tarafından Kızılçubuk bölgesindeki doğaya bırakıldı. Ayrıca farklı ormanlık alanlara iki araç dolusu gıda bırakılarak kurt, kuş, tilki ve tavşanlar için rızık olmasına vesile olundu. İnancımız bize, merhametin yalnızca insana değil, yaratılmış her cana yönelmesi gerektiğini öğretir. Rabb'imiz bu küçük iyilikleri büyük rahmetine vesile eylesin."