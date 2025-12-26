Haberler

Kars'ta yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yiyecek bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde din görevlileri, karla kaplı Kızılçubuk bölgesine buğday, ekmek ve kemik gibi yiyecekler bıraktı. Bu çalışma, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki hayvanlara yardım amacıyla gerçekleştirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde din görevlileri, karla kaplı 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk bölgesine buğday, ekmek ve kemik gibi yiyecekler bıraktı.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkamış Şubesi personeli, merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk bölgesine geldi. Buraya araçlarla getirilen buğday, ekmek ve kemikler karla kaplı doğanın uygun yerlerine bırakıldı.

Sarıkamış Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, hava sıcaklığının ormanlık alanlarda sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki canlılar için anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Divani, şunları kaydetti:

"İlçe Müftülüğümüz öncülüğünde, fırınlarımızdan, çiftçilerimizden ve kasaplarımızdan temin edilen kemik, ekmek, buğday, personel tarafından Kızılçubuk bölgesindeki doğaya bırakıldı. Ayrıca farklı ormanlık alanlara iki araç dolusu gıda bırakılarak kurt, kuş, tilki ve tavşanlar için rızık olmasına vesile olundu. İnancımız bize, merhametin yalnızca insana değil, yaratılmış her cana yönelmesi gerektiğini öğretir. Rabb'imiz bu küçük iyilikleri büyük rahmetine vesile eylesin."

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi