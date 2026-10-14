Sarıkamış'ta bozayıları çöpten uzak tutacak kilitli konteyner projesi başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayıların çöplerden beslenerek yerleşim alanlarına inmesini ve insanlarla karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla mevcut çöp konteynerlerinin hayvanların açamayacağı şekilde düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine inen ve zaman zaman vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen bozayıların çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek araması, bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Bu durum hem vatandaşların güvenliği hem de bozayıların doğal davranışlarının korunması açısından çeşitli riskler oluşturuyor.

Sarıkamış Belediyesi, KuzeyDoğa Derneği ve Kars Veteriner Hekimleri Odasınca hazırlanan projeyle ayıların açamayacağı kilitli çöp konteynerleri yapılacak.

Mevcut çöp konteynerleri modernize edildikten sonra ilk etapta ayıların en çok görüldüğü mahallelere yerleştirilecek.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ilçedeki insanlarla bozayıların karşılaşmasını önlemek amacıyla çöp konteynerlerinin hayvanların açamayacağı şekilde düzenleneceğini söyledi.

Çoban, Sarıkamış Belediyesi ve Kars Veteriner Hekimleri Odası ile proje yürüttüklerini belirterek, "Proje kapsamında Sarıkamış'taki çöp tenekelerini bozayıların açamayacağı hale getireceğiz. Bu proje bakıldığı zaman dünyada bir ilk niteliği taşıyor çünkü mevcut olan çöp konteynerlerini açamayacakları şekilde modernize edeceğiz." dedi.

Şu anda mühendislik ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Buradan bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Özellikle sonbahar aylarında bozayılar kış uykusuna hazırlanıyor ve bu kış uykusu hazırlığında daha fazla besin tüketmeleri gerekiyor. Bunu maalesef Sarıkamış'ta ormandan değil de çöpten temin etmeye çalışıyorlar ve insanlarla bozayılar özellikle Sarıkamış'ın mahallelerinde karşılaşıyor. Bunun önüne geçmek için özellikle hava karardıktan sonra çöpleri çöp tenekelerine çıkartmamanızı ve eğer mahallenizde bir bozayı görürseniz de o alandan hemen uzaklaşmanızı tavsiye ediyoruz."

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ise "Çöp konteynerleri hazırlandıktan sonra Sarıkamış Belediyesi olarak çöplerimizi erkenden toplayacağız ve akşamları çöp konteynerlerini kilitleyeceğiz. Ayılar geldiğinde çöp konteynerlerine ulaşamayacak. Ayıların hem çevre kirliliği hem de vatandaşlara herhangi bir tehlike arz etmemesi için bu proje üzerinde yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Sarıkamış sakinlerinden Erol Gök ise bozayıların tehlike oluşturduğunu belirterek, kilitli çöp konteynerlerinin bir an önce yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA