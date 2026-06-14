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Kars'ta angut yavruları anneleriyle görüntülendi

Kars'ta angut yavruları anneleriyle görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık bir ay önce yumurtadan çıkan angut yavruları, annelerinin gözetiminde gölette yüzme ve beslenme becerilerini geliştiriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık bir ay önce yumurtadan çıkan angut yavruları, beslendikleri göletlerde anneleriyle görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış, doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesiyle yumurtalarından geç çıkan angut yavruları, Hançerli Düzü'nde yer alan göletlerde annelerinin gözetiminde hem yüzme hem de beslenme becerilerini geliştiriyor.

Her geçen gün büyüyen, böcek ve yosunlarla beslenen angut yavruları, yaşam alanlarında görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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