Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şehit Fikret Gündüz İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Şuayip Sakallı, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Tuğçe Feyizoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, STK ve siyasi parti temsilcileriyle öğretmenler, öğrencilerle ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aslantatar, programda yaptığı konuşmada, nesilleri yetiştiren öğretmenleri sadece Öğretmenler Günü'nde hatırlamanın yeterli olmadığını söyledi.

Aslantatar, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım gününün, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak büyük bir coşkuyla kutlandığını hatırlatarak,"Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok da bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması öğretmenlerin önemli rol üslendiğini belirterek, "Milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır." diye konuştu.

Şiir, oratoryo ve halk oyunları gösterisinden sonra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Program, okullar arası şiir, resim ve kompozisyon dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA