Sarıkamış şehitleri için sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 111'inci anma etkinlikleri kapsamında Allah-u Ekber Dağları'nda donarak şehit olan binlerce Mehmetçiğin o dönemde yaşadığı zorlukları hissetmek adına öğrenciler eksi 10 derece soğukta temsili saygı nöbeti tuttu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan öğrenciler ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Alisofu Şehitlik Anıtı'na yürüdü. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşe katılanlar şehitlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. O dönemde yaşanılan zorlukları hissetmek adına asker kıyafeti giyen öğrenciler, değişimli olarak temsili saygı nöbeti tutarak, nöbet değişimi gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu ilçede düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

AYNI KALP, AYNI İMANLA YÜRÜDÜLER

Kars Valisi Ziya Polat, gençlerin kardan kefen giyen atalarından nöbeti devraldığını belirterek, "Ecdadın, atalarımızın izinde, onların iman dolu yüreklerine vatan, millet sevdasıyla Allah-u Ekber dağlarında şahadet şerbeti içmesinin 111'inci yılındayız. Öncelikle tüm şehitlerimizi, bütün ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Kardan kefen giyen atalarımızı, büyüklerimizi bu imanı, inancı gençlerimize aktarmak için bugün 22 Aralık'ta genç kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, STK'larımız, kurum kuruluşlarımız, saygı nöbeti yürüyüşümü devraldık. Genç kardeşlerimizle saygı nöbetine başladık. Tabii bu dağlar, Allah-u Ekber dağları on binlerce yiğidin iman dolu, inanç dolu, devlet millet için düşmandan çok soğukla mücadelesinin hüzün hikayesinin yazıldığı topraklar. Bu devlet, bu millet için şehit olan şehadet şerbeti içmek için yola çıkan tüm şehitlerimize rahmet, minnet, saygılar diliyoruz. Aynı iman, inançla yetişmek ve yetiştirmek zorunda olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz. Bugün nöbeti devralan genç kardeşlerimiz aynı kalpli, aynı akılla bu iman, bu inançla yürüdüler ve yürüyecekler. Bu devlete hizmet etmek, bu millete hizmet etmek için gerektiğinde de canımızı seve seve feda etmek için yürüyoruz. Nöbeti tutuyoruz, nöbeti devralıyoruz" diye konuştu.

TÖRENLER 3-4 OCAK'TA

Sarıkamış Şehitlerini anma programının 3-4 Ocak'ta yapılacağını belirten Vali Polat, "Tüm hemşerilerimizi anma töreni programımıza davet ediyoruz. Birlikte dağlarda aynı soğuğu hissediyoruz. Belki aynı soğuk olmayabilir ama bu imanla, bu inançla, bu düşünceyle bu yollarla şehitlerimizin izinde yürümek için tüm hemşerilerimizi, tüm insanlarımızı, Türk milletimizi buraya davet ediyor, bekliyoruz" dedi.

Şehitlikteki anma programına Vali Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,