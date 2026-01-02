Haberler

Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla bu hafta sonu düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun 1915'te Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuk nedeniyle şehit olan askerler için ilçede her yıl ocak ayında anma etkinlikleri düzenleniyor.

Bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek programlar kapsamında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla 3-4 Ocak tarihlerinde yapılacak etkinlikler öncesinde ilçe genelinde kamu kurumları ve belediye ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

Bu sene 3-4 Ocak'ta Sarıkamış'ta gerçekleştirilecek programlar için tüm planlamaların yapıldığını ve tedbirlerin alındığını dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimizle, bakanlıklarımızla planlamalar, programlar yapıldı. On binlerce beyaz kefen giymiş yiğidimizin hüzün hikayesini hep birlikte anmak için toplanacağız. İnşallah 3-4 Ocak'ta beyaz kefen giyen yiğitlerimizi dualarımızla anmak için bir araya geleceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, tüm misafirlerimizi, şehitlerimizi anma programına Sarıkamış'ımıza bekliyoruz.

Türkiye'nin her bölgesinden genciyle yaşlısıyla, beyaz kefen giyen yiğitleri anmak için burada buluşuyoruz. 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' adı altında 'Bu Toprakta İzin Var' mottosuyla inşallah şehitlerimizi anacağız."

