Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Bölge, yaban hayvanlarına yaşam alanı sunan güzel bir kış manzarası sergiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış, kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanları, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplanan sarıçam ormanları ve Kars-Erzurum kara yolu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
