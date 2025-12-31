Sarıkamış içme suyu arıtma tesisi yenilendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde içme suyu arıtma tesisinde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sarıkamış Belediyesi, ekonomik ve mekanik ömrünü dolduran ekipmanlar ile iletim boruları, vanalar, pompalar, panolar, kapaklar ve otomasyon sistemini yeniledi.

Yapılan geniş kapsamlı çalışmada, kum havuzlarının kumu, kum filtresi plakaları ve nozullar, 8 yavaş 2 hızlı karıştırıcı değiştirilirken, klorlama ünitesi tamamen yenilendi.

Arıtma tesisinde bulunan tüm mekanik aksamlar yenilenerek aktif hale getirilirken, ayrıca 2 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu boruları döşendi.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, işlevini kaybetmiş olan 20 yıllık içme suyu arıtma tesisinin tamamen yenilendiğini söyledi.

Gerçekleştirilen içme suyu yenileme ve revizyon çalışmaların ardından sağlıklı suya kavuştuklarını belirten Kılıç, "Kendim içmediğim suyu vatandaşlarıma içirmedim. Yaptığımız önemli çalışmalardan sonra musluklardan akan su artık tamamen temiz, sağlıklı ve güvenlidir. Tüm bu çalışmalar, insanımıza daha temiz, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak içindir. Bu yapılan çalışmalar esnasında, yaşanan sıkıntılar, su kesintilerinden dolayı halkımızın gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum. Şehitler diyarı ilçemize hizmetlerin en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi