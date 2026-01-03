Haberler

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan Türk bayrağı karanfillerle kaplandı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına kardan yapılan heykelde Türk bayrağı ve karanfillerle süsleme yapıldı. Etkinlik, Kafkas Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinliklerinde sergilenmek üzere Sarıkamış ilçesinde kardan yapılan heykeldeki Türk bayrağı, karanfillerle süslendi.

Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlandı.

Bu yıl Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkisi olmak üzere iki noktada kardan heykeller yapıldı.

Bugün açılışı yapılacak oteller bölgesindeki heykelin önüne buzdan yapılan Türk bayrağı, karanfillerle süslendi.

Zengin, AA muhabirine, anma etkinlikleri kapsamında heykellerin yapıldığını belirterek, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her yıl düzenli olarak bayrağımızı buzdan yaparak karanfillerle kaplıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
