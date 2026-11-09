Sarıgül soruşturmasında yetkisizlik kararı çıktı, dosya Ankara Başsavcılığına gitti

Sarıgül soruşturmasında yetkisizlik kararı çıktı, dosya Ankara Başsavcılığına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mustafa Sarıgül hakkında suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mustafa Sarıgül hakkında 'suç örgütü kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, yetkisizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı