Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı.

SARIGÜL'DEN BİR MESAJ DAHA

X platformunda "Mustafa Sarıgül" etiketi kısa sürede TT olurken, infial yaratan görüntülere Sarıgül'den yeni bir yanıt daha geldi.

"GERÇEKLER MUTLAKA GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

Video mesaj yayımlayan Sarıgül "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, engellerle karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle, böylesin aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek" ifadelerini kullandı.

"VİDEO MONTAJ, ŞANTAJ VE TEHDİT İÇERİKLİDİR"

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül iddialar sonrasında yaptığı ilk açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."