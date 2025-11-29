Sarıgül: 'Bu Kurultay Milyonların Umudu'

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ve inanın ki bu heyecanı, bu enerjiyi ben bugün bu kurultayda gördüm. İnşallah bundan sonra yapacağımız kurultay iktidar kurultayımız olacak" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiyemizin köylerinden, mahallelerinden, ilçelerinden, illerinden binlerce insan şu anda burada. Milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ve inanın ki bu heyecanı, bu enerjiyi ben bugün bu kurultayda gördüm. İnşallah bundan sonra yapacağımız kurultay iktidar kurultayımız olacak. Bundan sonra Ankara'ya Türkiyemizi saygıyla, sevgiyle yöneten bir siyasi partinin mensupları olarak geleceğiz."