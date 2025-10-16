Sarıgöl'de Öğrenci Servisi Direğe Çarptı: İki Öğrenci Yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, öğrenci taşıyan bir servis minibüsü direğe çarparak kaza yaptı. Kazada 13 ve 10 yaşındaki iki öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 2 öğrenci yaralandı.
S.Ö. (51) idaresindeki 45 J 8816 plakalı öğrenci servisi, Ahmetağa Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçtaki öğrencilerden C.Ş. (13) ve G.K. (10) yaralandı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel