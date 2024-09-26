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Sarıgerme'de Akdeniz Keşiş Foku Heykeli Açıldı

Sarıgerme'de Akdeniz Keşiş Foku Heykeli Açıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, nesli tehlike altındaki Akdeniz Keşiş Foku için bir heykel açıldı. Akdeniz Koruma Derneği ve TUI Care Foundation iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, türün korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Akdeniz Keşiş Foku heykelinin açılışı yapıldı.

Nesli tehlike altındaki türlerden Akdeniz Keşiş Fokuna (Monachus monachus) ev sahipliği yapan Sarıgerme'de, Akdeniz Koruma Derneği, TUI Care Foundation iş birliği ve Ortaca Belediyesi destekleriyle Akdeniz Keşiş Foku Heykeli açılışı gerçekleşti.

Sarıgerme bölgesinde halkı bilgilendirmek, türün yaşam alanlarının korunması adına yerli ve yabancı turistlerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Akdeniz keşiş foku heykeli Sarıgerme Halk Plajı'na yerleştirildi.

Heykel, bölge halkı ve turistlerin ilgisini çekerek, türün karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Açılışta konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Akdeniz Koruma Derneği'nin nesli tehlike altındaki türlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerken Akdeniz keşiş fokunun sayılarının giderek azaldığını söyledi.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya ise Sarıgerme'nin sahip olduğu eşsiz doğaya dikkat çekti ve bu heykelin türü korumak için bir işaret olması gerektiğini vurguladı.

TUI Care Foundation Türkiye ve Balkanlar Program Koordinatörü Şemsi Toprak ise TUI Care Foundation'ın çalışmalarını anlattı, heykelin projenin önemli bir çıktısı olduğuna ve farkındalığa olan etkisi ile çalışmalarını destekleyeceğini kaydetti.

Açılışa, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan, Ortaca Belediyesi DAL-BEL Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İlhan, bölgedeki otellerden temsilciler, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Türkiye'nin güneybatı kıyılarında Akdeniz keşiş fokunun ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilimsel ve farkındalık arttırıcı çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz Koruma Derneği, 2023 yılında TUI Care Foundation'ın "TUI Sea The Change Türkiye" projesi kapsamında hayata geçirdiği çalışmalarını devam ettiriyor.

2025 yılına dek sürecek çalışmalarda Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz keşiş foku ve yaşam alanlarına yönelik bilimsel izleme ve koruma çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda turizmin yoğun olduğu Türkiye'nin güneybatı kıyılarındaki yerel halk, yerli, yabancı turistler ve işletmelere yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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