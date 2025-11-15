Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), adı şarkılara, yerel hikayelere konu olan ve halk kahramanı kabul edilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarının yanına inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin (KEİ) katkılarıyla Girne'ye bağlı Göçeri köyünde inşa edilen anıtın yanında, yazdığı şarkıyla onun tanınmasına katkı sağlayan sanatçı Barış Manço'nun da heykeli yer aldı.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarının yanına inşa edilen aynı isimli anıtın açılış törenine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu ile Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve anıtın yapılmasına katkı sağlayan iş insanı Redif Nurel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Tümer, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı'nın sadece bir heykel olmadığını, bu toprakların vicdanının taşla vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.

Tümer, sarı çizmelerin adalete yürüyen halkın ayak izleri olduğunu, anıtın iyiliğin, doğruluğun ve paylaşmanın asla unutulmamasını sağlayacağını vurguladı.

Sanatçı Doğukan Manço da babasının heykeli için heykeltıraş Nuh Açın'a teşekkür ederek, Barış Manço'nun 1970'li yıllarda Kıbrıs'ta verdiği konserler esnasında öğrendiği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini nasıl şarkılaştırdığını aktardı.

Doğukan Manço, kültürel değerleri korumanın önemine işaret ederek, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması anlamında yapılan anıtın anlamlı olduğunu dile getirdi.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Osmanlı Devleti döneminde Karaman'da yaşarken kardeşleriyle Kıbrıs'tan arazi verilerek bugün Girne kentine bağlı Göçeri köyüne yerleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, birçok yerel hikayeye ve Barış Manço'nun aynı adı taşıyan şarkısına konu oldu.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, 1810'da Karaman'da büyük bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldikten sonra yerleştiği Kıbrıs'ta geniş arazileri ve binlerce hayvanıyla tanındı.

Yanında yüzlerce kişi çalıştıran Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, evsizlere ev, işçilere tarla hediye etmesi ve bölge sakinlerinin esnafa olan borçlarını ödemesiyle biliniyordu.

Kıbrıs genelinde bir halk kahramanı olarak kabul edilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, tüm mal varlığını yoksullara dağıttığı için yokluk içinde 1920'de 110 yaşında hayata veda etti.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın bakımsız olan mezarının da ilk kez Barış Manço tarafından yaptırıldıktan sonra 3 kez tadilattan geçtiği öğrenildi.