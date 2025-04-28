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Sarayönü'nde Öğrencilere Ödül Töreni Düzenlendi

Sarayönü'nde Öğrencilere Ödül Töreni Düzenlendi
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törende ayrıca, Halıcı Cumhuriyet İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan '22 Deyim 22 Öykü' adlı kitap tanıtıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Sarayönü Kaymakamlığı'nda gerçekleşen törende, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından organize edilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, okul müdürleri ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2. sınıf öğrencileri kitap hazırladı

Halıcı Cumhuriyet İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri "22 Deyim 22 Öykü" adlı kitap hazırladı.

Öğretmen Fadimana Altay ve öğrencileri tarafından hazırlanan kitapta, öğrencilerin bir okul dönemi boyunca öğrendikleri deyimler öyküleştirildi, çizdikleri resimlerle görselleştirildi.

Öğrenciler, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, İlçe Belediye Başkanı Necati Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz'u makamında ziyaret ederek, hazırladıkları kitabı takdim etti.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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